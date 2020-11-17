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Бедрос Киркоров расчувствовался на прощании с Арменом Джигарханяном 

runews24.ru 49 минут назад
Киркоров расчувствовался на прощании с Джигарханяном
Фото: Public Domain
17 ноября состоялось прощание с актером Арменом Джигарханяном, который, предположительно, умер из-за проблем с почками. Актеру было 85 лет. Прощание с ним прошло в Московском драматическом театре имени А. Джигарханяна — он руководил театром с 1996 года.
Проводить в последний путь Джигарханяна пришли разные люди, среди них оказался и Бедрос Киркоров. Корреспондент издания «Политэксперт» поинтересовался у певца об отношениях с Джигарханяном, и тот рассказал, что они знакомы с 1974 года, когда сам Киркоров был еще студентом. Бедрос Филиппович отмечает, что Армен Борисович никогда не унывал, был всегда веселым, улыбался, рассказывал новые анекдоты.

Что бы ни происходило с Джигарханяном, грустным его никто не видел. Киркоров отмечает, что при общении с актером можно было получить «энергетический заряд». Но Джигарханян себя не берег, он мог бы и дальше творить, если б не болезнь. Театр — «невозможное», что он сделал. Напоследок Киркоров сказал, что «такие артисты вечно живые останутся в нашей памяти».

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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян , Бедрос Киркоров
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