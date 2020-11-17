Киркоров расчувствовался на прощании с Джигарханяном

Что бы ни происходило с Джигарханяном, грустным его никто не видел. Киркоров отмечает, что при общении с актером можно было получить «энергетический заряд». Но Джигарханян себя не берег, он мог бы и дальше творить, если б не болезнь. Театр — «невозможное», что он сделал. Напоследок Киркоров сказал, что «такие артисты вечно живые останутся в нашей памяти».