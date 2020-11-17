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Отец Фриске призвал поклонников не украшать могилу дочери шариками 

News.ru 1 час назад
Отец Фриске обратился к поклонникам певицы
Фото: РИА Новости
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир попросил поклонников своей дочери не украшать её памятник на Николо-Архангельском кладбище бусами и шариками с колокольчиками.
По его словам, они с женой не хотят, чтобы на могиле дочери было «что-то лишнее».

Мы узнали об этой истории. Жена пошла на кладбище. Ей знакомая сказала. Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник, — подчеркнул Владимир Фриске в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что понимает побуждения поклонников, и призвал размещать украшения в специально отведённых для этого местах.
Некоторое время назад в Сети были опубликованы кадры с могилы Жанны Фриске. Так, памятник певицы был украшен к Новому году различными шариками и цепочками.
Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У неё остался маленький сын Платон, который сейчас живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой спутницей.
Ранее NEWS.ru писал, что фанаты Жанны Фриске возмущены тем, как кто-то украсил могилу певицы колокольчиками, бусами и мишурой на Николо-Архангельском кладбище. Некоторые поклонники откровенно считают, что таким образом кто-то издевается над памятью артистки.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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