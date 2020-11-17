Экс-жена Джигарханяна не пришла проститься с мужем

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская проигнорировала церемонию прощания со своим бывшим мужем — актёром Арменом Джигарханяном

Проститься с артистом также не пришёл его пасынок Степан. На церемонии присутствует вторая жена Джигарханяна — Татьяна Власова . Многие поклонники актёра пришли, чтобы проводить его в последний путь. Об этом сообщает Teleprogramma.pro, которая ведёт прямую онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что не хочет видеть Армена Джигарханяна умершим. Она также разместила в соцсетях фото, на котором актёр сидит в зрительном зале в своём театре и машет рукой в сторону фотографа. Не исключено, что таким образом она попрощалась с бывшим мужем.

Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Перед смертью он успел узаконить отношения со своей второй женой Татьяной Власовой.

Джигарханян скончался от остановки сердца. 17 ноября Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его сестрой Еленой.

Как писал NEWS.ru, третья жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская.