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Цымбалюк-Романовская не пришла проститься с Арменом Джигарханяном 

News.ru 2 часа назад
Экс-жена Джигарханяна не пришла проститься с мужем
Фото: РИА Новости
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская проигнорировала церемонию прощания со своим бывшим мужем — актёром Арменом Джигарханяном.
Проститься с артистом также не пришёл его пасынок Степан. На церемонии присутствует вторая жена Джигарханяна — Татьяна Власова. Многие поклонники актёра пришли, чтобы проводить его в последний путь. Об этом сообщает Teleprogramma.pro, которая ведёт прямую онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.
Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что не хочет видеть Армена Джигарханяна умершим. Она также разместила в соцсетях фото, на котором актёр сидит в зрительном зале в своём театре и машет рукой в сторону фотографа. Не исключено, что таким образом она попрощалась с бывшим мужем.
Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Перед смертью он успел узаконить отношения со своей второй женой Татьяной Власовой.
Джигарханян скончался от остановки сердца. 17 ноября Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его сестрой Еленой.
Как писал NEWS.ru, третья жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».
То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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