Степан Джигарханян пропустит похороны отца

«Я пока не знаю, смогу ли приехать. Возникли проблемы с документами: я же сейчас в США. Новость пришла в выходные, а следующие два дня тут все было закрыто», — заявил Степан Джигарханян.

При этом он заверил, что в любом случае приедет в Россию, чтобы почтить память отца.

Он также заявил, что не собирается претендовать на наследство Армена Джигарханяна. По его словам, он достаточно обеспечен и спокойно проживет без наследства.