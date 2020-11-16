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Степан Джигарханян объяснил, почему не приедет на похороны отца 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Степан Джигарханян пропустит похороны отца
Фото: РИА Новости
Пасынок Армена Джигарханяна Степан не успевает прилететь на похороны из США. Об этом он рассказал «СтарХиту».

«Я пока не знаю, смогу ли приехать. Возникли проблемы с документами: я же сейчас в США. Новость пришла в выходные, а следующие два дня тут все было закрыто», — заявил Степан Джигарханян.

При этом он заверил, что в любом случае приедет в Россию, чтобы почтить память отца.
Он также заявил, что не собирается претендовать на наследство Армена Джигарханяна. По его словам, он достаточно обеспечен и спокойно проживет без наследства.
Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста его вторая жена Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
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Шоу-бизнес , Артур Согомонян , Степан Джигарханян , Армен Джигарханян , StarHit
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