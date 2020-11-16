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«COVID в голове»: Светлаков рассказал о своем самочувствии 

Мария Иванова 52 минуты назад
«COVID в голове»: Светлаков о своем самочувствии
Фото: РИА Новости
Резидент Comedy Club Сергей Светлаков, заболевший коронавирусом, описал в Instagram свои ощущения.
«Рамблер» писал, что ранее Светлакова был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Сам юморист отметил, что «все под контролем».
Накануне Светлаков пожаловался на самочувствие и опубликовал в соцсети видео, на котором по шахте едет вагончик. В видео мрачные картинки все время сменяют друг друга и сложно понять, где верх, а где низ.

«Во время COVID в голове», — пояснил юморист.

В комментариях к записи поклонники призвали Светлакова «держаться» и поскорее выздоравливать. А те, кто перенес коронавирус, удивились, насколько точно комик описал и их ощущения во время болезни.
«Полностью согласна! Именно так и бывает в голове! Испытанно лично!» — заявила galinakiyanichenko.
«А я объяснить не могла свое самочувствие. А вот ведь оно. Выздоравливайте!» — пожелала annajban.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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