«COVID в голове»: Светлаков о своем самочувствии

«Рамблер» писал, что ранее Светлакова был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Сам юморист отметил, что «все под контролем».

Накануне Светлаков пожаловался на самочувствие и опубликовал в соцсети видео, на котором по шахте едет вагончик. В видео мрачные картинки все время сменяют друг друга и сложно понять, где верх, а где низ.

«Во время COVID в голове», — пояснил юморист.

В комментариях к записи поклонники призвали Светлакова «держаться» и поскорее выздоравливать. А те, кто перенес коронавирус, удивились, насколько точно комик описал и их ощущения во время болезни.

«Полностью согласна! Именно так и бывает в голове! Испытанно лично!» — заявила galinakiyanichenko.

«А я объяснить не могла свое самочувствие. А вот ведь оно. Выздоравливайте!» — пожелала annajban.