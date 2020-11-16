Раскрыта позиция Степаненко по отцовству Петросяна

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Петросян развелся со Степаненко, а в 2019-м женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая более чем вдвое его младше. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила им ребенка. В сентябре Петросян подтвердил это, опубликовав в инстаграме фотографию с сыном Ваганом.

Некоторое время назад СМИ сообщили, что Степаненко и ее общая с Петросяном дочь Викторина усомнились в том, что комик является биологическим отцом мальчика.

Сегодня Забралова заявила, что ни она, ни Степаненко, ни Викторина до сих пор никак не комментировали рождение ребенка Брухуновой. Она назвала семью Петросяна замечательной и выразила уверенность, что лишь его должен волновать вопрос о том, кто является отцом Вагана. Также адвокат сообщила, что дочь, внуки и правнук Петросяна желают ему добра, здоровья и долгих лет жизни.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что не всех радует тот факт, что у его клиента все хорошо, а именно одну дамочку, которая расстроена столь сильно, что не переставая делает нелепые вбросы в СМИ.

«Елена, прекратите немедленно, у вас тоже все наладится. Скорее всего», — заявил он.