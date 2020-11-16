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«Опостылевшие рожи»: россияне обрушились на звезд шоу-бизнеса 

Павел Тиунов 14 минут назад
«Опостылевшие рожи»: россиян взбесил шоу-бизнес
Фото: РИА Новости
Россияне неожиданно поддержали инициативу Валерия Меладзе, который призвал российских артистов бойкотировать съемки в «голубых огоньках», сообщает издание News Front. Певец надеялся испугать зрителя отсутствием новогодних развлечений, а в ответ нарвался на радость от возможного отсутствия «опостылевших рож».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Ограничения коснулись и новогодних концертов, однако, подчеркнул артист, «без этих развлечений нет Нового года». Певец отметил, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы «кто-нибудь заметил, что есть целая отрасль», в которой десятки тысяч людей остаются без работы.
Автор статьи на News Front отметил, что крик души певца не нашел отклик у аудитории.

«Но, что-то пошло не так. Вместо всеобщего воя «Меладзе, не бросай нас, родной!», эффект оказался чуточку иной. Народ хмыкнул и… возрадовался», — говорится в статье.

Россияне, по словам автора, отметили, что в новогоднюю ночь возможно не будет «опостылевших рож, поющих слащавые песенки», «деланных улыбок», «ежегодной фальши и приторности». «Попсовая братия» успела надоесть самым преданным ее фанатам, поскольку «оккупировала собой абсолютно всё»: сцены и телеэкраны, отметил журналист.

«Стоило чуть измениться обстоятельствам — как вы начали истерить. Ну, вот прям бедолаги! На грани голода и нищеты! И вам снова плевать на весь народ, которому сейчас куда сложнее, чем вам», — обратился автор к представителям отечественного шоу-бизнеса.

Он подчеркнул, что подобное поведение немыслимо, например, от Леонида Утесова, Клавдии Шульженко или Марка Бернеса, которые не купались в роскоши.
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Шоу-бизнес , Общество , Леонид Утесов , Валерий Меладзе , Клавдия Шульженко , Марк Бернес
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