Продавщица заявила о ребенке от Шаляпина

Продавщица супермаркета из Иванова заявила о беременности от Прохора Шаляпина

Как пишет StarHit , 25-летняя Виктория Тимофеева утверждает, что познакомилась с Шаляпиным шесть лет назад во время его выступления в Иванове. Она прошла за кулисы и сразу понравилась артисту, между молодыми людьми закрутился роман, Прохор привез ее в Москву и снял квартиру.

«Он говорил, что все эти отношения с богатыми женщинами только ради денег. Это меня не устраивало, но он говорил, что у нас все серьезно. Я верила его словам», — призналась Виктория в эфире программы «На самом деле».

Отношение Шаляпина к Тимофеевой резко изменилось после известия о ее беременности.

«Прохор был рад, когда узнал, что я беременна. Но потом его переклинило. Он выгнал меня из квартиры и сказал: «До свидания. Это не мой ребенок», — пожаловалась девушка.

Виктория призналась, что не хочет возвращаться в Иваново с ребенком и жить с ним в доме без горячей воды. По словам продавщицы, она не сможет в одиночку обеспечить ребенка. Девушка согласилась провести генетическую экспертизу, чтобы доказать отцовство музыканта.

В свою очередь, нынешняя подруга Шаляпина, миллионерша Татьяна из Канады не верит словам Тимофеевой. По ее словам, она доверяет своему возлюбленному, а «эти девушки просто от него хотят денег».

Как писал «Рамблер», ранее Прохор Шаляпин рассказал, как его родственники хотели лишить его квартиры в Москве.