«Попробуйте налысо»: в сети дали совет Собчак

Подписчики Ксении Собчак раскритиковали решение телеведущей перекрасить волосы. Журналистка попросила прокомментировать свой новый образ и в ответ получила совсем нелестную реакцию.

15 ноября Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она сидит в автомобиле, устремив взгляд в окно. На лице телеведущей — яркий макияж: пышные ресницы, блестящие губы, а волосы перекрашены в новый цвет.

«Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением», — подписала снимок журналистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики телезвезды неоднозначно отреагировали на смену ее образа. Многие признали, что новый цвет волос пошел Собчак на пользу, но большинство выразили сомнение по поводу ее выбора.

«Мне естественный больше нравится, своим блеском благородства, да и ваш типаж не для жухлых исскуственных сухостоев», — написала пользовательница под ником anni_fani_.

«Ваш цвет — прохладный русый, блонд сильно удешевляет внешность)», — констатировала vesnuxx.

«Лицо стало бледным. С умеренным блондом ярче и выразительнее! Неверное решение)))», — отметила penkina_lu52.

«Налысо попробуйте Ксения)», — шутливо подытожил dovassa_anissa.