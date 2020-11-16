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Лещенко отчитал российских артистов за мат и эпатаж 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Лещенко отчитал российских артистов за мат
Фото: РИА Новости
Певец Лев Лещенко назвал «нонсенсом» мат на концертах и напомнил музыкантам, что их слушают дети. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Лещенко подчеркнул, что матом можно ругаться в «интимном кругу», но не на публике.

«Как они относятся к тому, что сидит мама или ребенок и слушает, и смотрит все эти скабрезности, можете себе представить? Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально?» — возмутился Лещенко.

По мнению певца, артисты эпатируют слушателей с помощью мата, а «очень сложный» российский закон им это позволяет.

«Конечно, бывает, [мат — прим.ред.] присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю», — заключил Лещенко.

Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что законы о штрафах за мат в общественных местах в России не соблюдаются.
Пригожин подчеркнул, что за мат, в частности, ни разу не наказывали музыканта Сергея Шнурова.
«Он вышел и матом Дзюбу облил, меня облил, Валерию обливает. Его кто-то публично оштрафовал, кто-то наказал? Как-то надо регулировать этот вопрос, спасать наше общество», — заявил он.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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