Домогаров впервые показал молодую подругу 

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По данным канала, 57-летний Домогаров и 35-летняя Степанова вместе живут в доме в Подмосковье. Степанова — танцовщица, также она преподает танцы детям.

«Комсомольская правда» пишет , что Степанова — давняя подруга актера. По данным газеты, они познакомились в театре еще шесть лет назад.

Как сообщал «Рамблер», ранее Театр имени Моссовета опубликовал фотографию Домогарова, которая обеспокоила интернет-пользователей. Они решили, что актер потерял слишком много веса.

Сам Домогаров рассказал, что похудел на 10-11 килограммов. Актер подчеркнул, что не соблюдал специального режима и не сидел на диете. По его мнению, «нервы жрали организм постепенно».

Актер подчеркивал, что после каждого спектакля теряет по 1,5 килограмма.