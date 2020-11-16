Елену Воробей оценила положение артистов в пандемию 

Юмористка Елена Воробей призвала российские власти позаботиться об артистах, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса и отмены новогодних концертов.

Воробей заявила телеканалу « Звезда », что жалобы артистов обоснованы: они живут той же жизнью, что и обычные люди, и должны платить по счетам.

«У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем. (…) Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста», — рассказала она.

Артистка заявила, что возмущена новыми ограничительными мерами, согласно которым количество зрителей в зале не должно превышать 25% от вместимости.

«По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день», — посетовала артистка.

Она также отметила, что артистам не платят за участие в телевизионных новогодних огоньках, но заверила, что не откажется в съемках в знак протеста против ограничений, как предложил певец Валерий Меладзе

Ранее, как сообщал «Рамблер», Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Ограничения коснулись и новогодних концертов, однако, подчеркнул артист, «без этих развлечений нет Нового года». Певец отметил, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы «кто-нибудь заметил, что есть целая отрасль», в которой десятки тысяч людей остаются без работы.