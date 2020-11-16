Экс-жена Джигарханяна назвала виновных в его смерти

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников в смерти артиста.

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По словам Цымбалюк-Романовской, родственники были категорически против их общения после развода и всячески ограничивали контакты актера.

«Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня», - заявила она РИА ФАН.

По словам Виталины, Джигарханяна перестали пускать на работу и светские рауты под предлогом заботы о здоровье артиста. Бывшая жена Джигарханяна уверена, что возвращение в социум придало бы Джигарханяну сил, и он прожил бы дольше.

«Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили», - посетовала Виталина.