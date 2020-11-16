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Цымбалюк-Романовская назвала виновных в смерти Джигарханяна

Вероника Полынина
42 минуты назад
Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников в смерти артиста.
Экс-жена Джигарханяна назвала виновных в его смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Цымбалюк-Романовской, родственники были категорически против их общения после развода и всячески ограничивали контакты актера.
«Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня», - заявила она РИА ФАН.
По словам Виталины, Джигарханяна перестали пускать на работу и светские рауты под предлогом заботы о здоровье артиста. Бывшая жена Джигарханяна уверена, что возвращение в социум придало бы Джигарханяну сил, и он прожил бы дольше.
«Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили», - посетовала Виталина.
Как писал «Рамблер», в свою очередь, сын артиста Степан назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
Шоу-бизнес,Армен Джигарханян,РИА ФАН,
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