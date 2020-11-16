Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Шаляпин заявил о планах лишить его недвижимости 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Шаляпин заявил о планах лишить его недвижимости
Фото: РИА Новости
Родственники хотели лишить Прохора Шаляпина недвижимости в Москве. Об этом певец рассказал в программе «Ты супер!», передает News.ru.
По словам Прохора, он долгое время не общался со своей московской родней, пока те не выяснили, что у него есть квартира в столице, а также имеются проблемы в личной жизни.

«И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня всё своё имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его», — рассказал артист.

Он признался, что был обескуражен таким предложением.
Ранее «Рамблер» писал, что Прохор Шаляпин признался, что «выдохнул», когда его отца-домашнего тирана посадили в тюрьму.
После этого Шаляпину стало гораздо легче жить, за исключением того, что в школе его стали травить, в том числе учителя. Однажды они обвинили его в краже тыквы у соседки исключительно по той причине, что его отец находился в тюрьме. Когда же в 2018 году отец певца умер, по его признанию, у него «ничего не екнуло».
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Комментарии
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение