Шаляпин заявил о планах лишить его недвижимости 

По словам Прохора, он долгое время не общался со своей московской родней, пока те не выяснили, что у него есть квартира в столице, а также имеются проблемы в личной жизни.

«И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня всё своё имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его», — рассказал артист.

Он признался, что был обескуражен таким предложением.

Ранее «Рамблер» писал, что Прохор Шаляпин признался, что «выдохнул», когда его отца-домашнего тирана посадили в тюрьму.

После этого Шаляпину стало гораздо легче жить, за исключением того, что в школе его стали травить, в том числе учителя. Однажды они обвинили его в краже тыквы у соседки исключительно по той причине, что его отец находился в тюрьме. Когда же в 2018 году отец певца умер, по его признанию, у него «ничего не екнуло».