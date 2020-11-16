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Жена Хрусталева встала на защиту мужа 

Вероника Полынина 40 минут назад
Жена телеведущего Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук жестко отреагировала на обвинения в попытке мужа пропиариться за счет своей болезни.

«Какие жестокие люди: «Пиар». Вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли — ударьтесь об стенку — куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное», — написала Гончарук в Instagram.

Жена Хрусталева также раскритиковала врачей и журналистов за отсутствие профессиональной этики: медперсонал «слил» в СМИ информацию о болезни телеведущего, а журналисты, в свою очередь, написали «***ню непроверенную».

«И главное фото чб добавить, так же больше просмотров будет!..» — добавила возмущенная Гончарук.

Напомним, 30-летняя Мария Гончарук — бывшая участница проекта «Хочу в ВИА Гру», в 2019 году вошла в состав группы «Фабрика». Хрусталев и Гончарук поженились летом 2019 года.
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Как писал «Рамблер», На минувших выходных, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу в Сестрорецке. Позже телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в госпиталь его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили соведущего «Вечернего Урганта» в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы. Хрусталев отметил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Хрусталев
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