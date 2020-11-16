Гурцкая заразилась COVID-19

"Но пропало обоняние и осязание, что для незрячего человека, конечно, страшнее и труднее, чем для других. Но Диана есть Диана, она кремень и еще подбадривает нас. Ей предлагали лечиться в стационаре, но она отказалась, чувствует себя хорошо дома", - уточнил он.
"Диана ведет большую работу в Общественной палате, занимается социокультурной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Она не боялась ездить, работать. Но, видимо, иммунитета хватило ненадолго", - заключил представитель артистки.