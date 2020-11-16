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Диана Гурцкая заразилась COVID-19 и отказалась от госпитализации

Газета.Ru
2 часа назад
Певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусной инфекцией и отказалась от госпитализации, сообщает ТАСС со ссылкой на брата и продюсера артистки Роберта. Он уточнил, что заболевание протекает в легкой форме.
Гурцкая заразилась COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Но пропало обоняние и осязание, что для незрячего человека, конечно, страшнее и труднее, чем для других. Но Диана есть Диана, она кремень и еще подбадривает нас. Ей предлагали лечиться в стационаре, но она отказалась, чувствует себя хорошо дома", - уточнил он.
Летом тест показал у певицы наличие антител.
"Диана ведет большую работу в Общественной палате, занимается социокультурной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Она не боялась ездить, работать. Но, видимо, иммунитета хватило ненадолго", - заключил представитель артистки.
За минувшие сутки в России выявлены 22 778 новых случаев коронавируса. Из них 6360 обнаружены в Москве, 2039 — в Санкт-Петербурге, 810 — в Подмосковье. Таким образом, число выявленных за весь период пандемии случаев коронавируса в стране достигло 1 948 603.
Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,Общественная палата России,ИТАР-ТАСС,
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