Гурцкая заразилась COVID-19

За минувшие сутки в России выявлены 22 778 новых случаев коронавируса. Из них 6360 обнаружены в Москве, 2039 — в Санкт-Петербурге, 810 — в Подмосковье. Таким образом, число выявленных за весь период пандемии случаев коронавируса в стране достигло 1 948 603.