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Меладзе после скандала попросился в красную зону COVID-больниц 

Вероника Полынина 27 минут назад
Певец Валерий Меладзе обратился к врачам московских и подмосковных больниц с просьбой дать ему доступ в «красные зоны» и отделения для больных коронавирусом. Видеообращение опубликовано в Instagram.

«Я хочу поддерживать морально, и если я еще каким-то образом могу оказаться полезен, я буду очень этому рад», — заявил Меладзе.

Музыкант подчеркнул, что это не пиар-акция, и заверил, что умеет отвечать за свои слова и подтверждать их действиями.
Меладзе отключил возможность комментировать публикацию и предложил медикам связываться с ним через личные сообщения или через его директора.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Ограничения коснулись и новогодних концертов, однако, подчеркнул артист, «без этих развлечений нет Нового года». Певец отметил, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы «кто-нибудь заметил, что есть целая отрасль», в которой десятки тысяч людей остаются без работы.
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Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе
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