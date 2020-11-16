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Лещенко пояснил свое высказывание о бедственном положении артистов 

runews24.ru 1 час назад
Лещенко объяснился
Фото: Евгений Одиноков / Sputnik
Лев Лещенко увидел, как о его материальном положении пишут СМИ, и остался этим недоволен. Он сказал в разговоре с ФАН, что не делал таких заявлений, и у него денег на жизнь достаточно. Его высказывания касались не таких известных артистов, как он сам.
Певец поясняет, что сам не относится к бюджетной сфере, такие, как он, не могут рассчитывать на помощь государства в отличии от бюджетников.
В случае самого Лещенко помощь может прийти от друзей, сам он тоже оказывает такие услуги. Кроме помощи 20 артистам, он отсылает деньги в детский дом и помогает однокурснику — в случае трудностей певец бы, конечно, «выкрутился», но это было бы сложно.
Лещенко сейчас тоже почти не зарабатывает, а только тратит, но у него есть «подушка безопасности», поэтому проблемы его пока не коснулись. Певец говорит, что не жалуется на свое положение, но основная часть представителей шоу-бизнеса — «простые ребята».
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко
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