Лещенко объяснился

Лев Лещенко увидел, как о его материальном положении пишут СМИ, и остался этим недоволен. Он сказал в разговоре с ФАН, что не делал таких заявлений, и у него денег на жизнь достаточно. Его высказывания касались не таких известных артистов, как он сам.

Певец поясняет, что сам не относится к бюджетной сфере, такие, как он, не могут рассчитывать на помощь государства в отличии от бюджетников.

В случае самого Лещенко помощь может прийти от друзей, сам он тоже оказывает такие услуги. Кроме помощи 20 артистам, он отсылает деньги в детский дом и помогает однокурснику — в случае трудностей певец бы, конечно, «выкрутился», но это было бы сложно.

Лещенко сейчас тоже почти не зарабатывает, а только тратит, но у него есть «подушка безопасности», поэтому проблемы его пока не коснулись. Певец говорит, что не жалуется на свое положение, но основная часть представителей шоу-бизнеса — «простые ребята».