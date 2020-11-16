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Меладзе предложил поддержку российским врачам 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Певец и продюсер Валерий Меладзе в Instagram обратился к российским врачам.
В своем видеообращении Меладзе попросил допустить его с концертами в красные зоны стационаров, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. «Я хочу морально поддержать и если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад», — поделился артист.
Он также дал понять, что не считает такой ход саморекламой, и закрыл комментарии к посту.
Пригожин поддержал призыв Меладзе о новогоднем бойкоте
Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала из-за поста, в котором якобы призвал артистов к бойкоту новогодних телепередач. Исполнитель подчеркнул, что его слова содержали «не призыв, а предположение», но признался, что из-за последовавшей реакции, скорее всего, будет в праздничную ночь смотреть телевизор «как все».
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Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе , Москва , Московская область
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