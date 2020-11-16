Сын Джигарханяна раскритиковал Цымбалюк-Романовскую после смерти отца 

Сын Армена Джигарханяна Степан обвинил бывшую жену актера Виталину Цымбалюк-Романовскую в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи. Об этом сообщает «Собеседник».

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Его экс-супруга Цымбалюк-Романовская заявила «Московскому комсомольцу», что в последние годы с актером обращались «ужасно».

«За три года он превратился в недееспособного человека, который находился в инвалидной коляске, никого не узнавал и был лишён любой возможности контакта с миром. Врагу не пожелать, как он жил», — заявила она.

Сын Джигарханяна возразил, что его отец получал лучший уход, его окружали самые профессиональные врачи, которые делали для его здоровья все возможное.

«Я слышал, что начались спекуляции со стороны «жены на час». Верить ее словам не стоит», — так он оценил заявления Цымбалюк-Романовской.

Осенью 2017 года Джигарханян уволил Цымбалюк-Романовскую с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Он счел, что супруга его обманула, и подал на развод.