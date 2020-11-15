У Садальского заподозрили болезнь

Актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал новую фотографию в социальных сетях, чем всерьез встревожил общественность. На снимке артист запечатлен с заплаканными и покрасневшими глазами.

Фото: wikipedia.org - Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0 wikipedia.org - Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Весьма уставший вид Садальского поклонники назвали болезненным. Они обеспокоились, что вдобавок ко всему артист запечатлен на фотографии в маске, что также, по мнению ряда подписчиков, может свидетельствовать о заболевании коронавирусом.

Примечательно, что сам артист сопроводил снимок с грустным выражением лица стихотворением про одиночество. Внешний вид и мысли Станислава Садальского заставили фанатов обратиться к нему с просьбой, чтобы он более тщательно следил за состоянием своего здоровья и души.

@stassadal

«Стас, что-то Вы не очень выглядите. Еще эта маска. Настораживает, мы переживаем», – заметила подписчица.

«Вы не заболели случайно? Вид не ахти», – добавила другая.

«Коронавирусом все же заболели?» – также поинтересовались подписчики. «Мне кажется, Стас немного приболел», – написала встревоженно девушка. «Здоровья вам!» – пожелали артисту в комментариях.

Некоторые пользователи соцсети также отметил, что вероятно снимок был сделан после кончины коллеги Армена Джигарханяна