Неожиданную госпитализацию и стремительное выздоровление Дмитрия Хрусталева сейчас активно обсуждают в СМИ и социальных сетях.

Как сообщает «Московский комсомолец», в поселке Репино в тех краях живет его мама. Но не в частном домике, а в комплексе «Кристалл».

Это апарт-отель у берега Финского залива. Комплекс считается элитным, апартаменты в нем стоят десятки миллионов рублей.

Журналисты предполагают то именно туда и ехал Хрусталев, но в дороге ему стало плохо.

Таксист повез ведущего в ближайшее медучреждение — им оказалась больница № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга.

Там Хрусталева отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Лечебное учреждение обслуживает больных с коронавирусом, но судя по быстрой выписке, ковида у Хрусталева нет.

На следующие сутки Дмитрия вывели из комы, и он уже был в состоянии отправиться в Репино.

По информации Телеграм-канала «Подъем», диагноз Хрусталева — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Об этом рассказал сам телеведущий.

«По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!)

Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента».