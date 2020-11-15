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Появились подробности истории с Хрусталевым 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Неожиданную госпитализацию и стремительное выздоровление Дмитрия Хрусталева сейчас активно обсуждают в СМИ и социальных сетях.
Соведущий «Вечернего Урганта» был размещен в больницу города Сестрорецка Ленинградской области.
Как сообщает «Московский комсомолец», в поселке Репино в тех краях живет его мама. Но не в частном домике, а в комплексе «Кристалл».
Это апарт-отель у берега Финского залива. Комплекс считается элитным, апартаменты в нем стоят десятки миллионов рублей.
Журналисты предполагают то именно туда и ехал Хрусталев, но в дороге ему стало плохо.
Таксист повез ведущего в ближайшее медучреждение — им оказалась больница № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга.
Там Хрусталева отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому.
Лечебное учреждение обслуживает больных с коронавирусом, но судя по быстрой выписке, ковида у Хрусталева нет.
На следующие сутки Дмитрия вывели из комы, и он уже был в состоянии отправиться в Репино.
По информации Телеграм-канала «Подъем», диагноз Хрусталева — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Об этом рассказал сам телеведущий.

«По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!)

Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента».

Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Хрусталев в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» заявил, что осознал свою алкогольную зависимость и избавился от нее.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Хрусталев
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