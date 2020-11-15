Тимати высмеял расхваставшегося Моргенштерна 

«Счастлив? мне 22 года. по версии самого популярного журнала я человек и музыкант года. я долларовый миллионер. у меня автопарк люксовых тачек на любой случай жизни. брендовых шмоток и ювелирки хватит чтобы купить несколько квартир в регионе. любой концерт — солдаут. мои полчаса под плюс на очередном корпорате стоят три миллиона. … любая женщина будет моей, если я захочу… я побил все возможные рекорды и стал самым популярным человеком россии и снг всего за один год. мне 22. счастлив ли я? ну вообще да, прикольно», — написал он в микроблоге.