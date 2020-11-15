Тимати высмеял расхваставшегося Моргенштерна 

Рэпер Моргенштерн — явление в российской шоу-бизнесе неоднозначное. Но, несомненно, яркое.
Он лихо взлетел на музыкальный Олимп, играя на эпатировании публики.
И вот, получив сразу несколько престижных премий, одна из которых, правда, звучит весьма странно «Женщина года» (по версии журнала «Moda Topical»), музыкант решил похвастаться достижениями.
«Счастлив? мне 22 года. по версии самого популярного журнала я человек и музыкант года. я долларовый миллионер. у меня автопарк люксовых тачек на любой случай жизни. брендовых шмоток и ювелирки хватит чтобы купить несколько квартир в регионе. любой концерт — солдаут. мои полчаса под плюс на очередном корпорате стоят три миллиона. … любая женщина будет моей, если я захочу… я побил все возможные рекорды и стал самым популярным человеком россии и снг всего за один год. мне 22. счастлив ли я? ну вообще да, прикольно», — написал он в микроблоге.
Тимати, его старший коллега по цеху и рэпер с гораздо большим бэкграундом, правда, находящийся сейчас не на пике популярности, не оставил такое заявление без внимания.
Для ответа пригодилась цитата из известной песни Аллы Пугачевой.
«Крикну — а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна».
Как ранее писал «Рамблер, скандально известный российский музыкант Моргенштерн пышной вечеринкой открыл в Москве под названием «KAIF Provenance».
На VIP-открытии собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе сам «король эстрады» Филипп Киркоров.