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Реаниматолог озвучил возможные причины быстрой выписки Хрусталёва 

News.ru 47 минут назад
После искусственной комы могут быстро выписать домой, если жизни пациента ничего не угрожает либо он сам написал отказ. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач анестезиолог — реаниматолог Сергей Симбирцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что 14 ноября телеведущий Дмитрий Хрусталёв был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. По озвученной информации у звезды была сильная интоксикация. Чтобы очистить организм комика, его временно ввели в искусственную кому. Уже 15 ноября артист был выписан. Как пояснил анестезиолог — реаниматолог, после комы действительно могут отправить домой на следующий день.

Глобально, если интоксикация вызвана каким-то известным веществом, то при введении антидота, человеку становится гораздо лучше. Он максимально быстро помогает избавиться от токсичного вещества. Скорее всего Хрусталёв чем-то отравился, но информации мало, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Думаю, телеведущий сам отказался от дальнейшего пребывания в больнице, либо они решили перевести его в другую. В любом случае за таким пациентом надо бы понаблюдать. Но видимо были ещё какие-то факторы, из-за которых врачи смогли его выписать, — дополнил Сергей Симбирцев.

Хрусталев покинул больницу
Как ранее писал NEWS.ru, состояние Дмитрия Хрусталёва прокомментировала его менеджер Анна Тригуб. Официальный представитель звезды заверила, что артист сейчас находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Она также уточнила, что тест на COVID-19 у Хрусталёва отрицательный. Ранее в Сети появилась информация, что причиной госпитализации комика мог стать коронавирус.
Напомним, 14 ноября Дмитрий Хрусталёв ехал к своей матери, которая живёт в районе Репино. Неожиданно телеведущему стало плохо в такси. Из-за этого водителю пришлось отвести теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Хрусталев
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