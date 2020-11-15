Родня возненавидела племянницу Числова из-за квартиры

«Король эпизодов» Александр Числов ушел из жизни год назад. Как стало известно, в последнее время жил он весьма небогато, если не сказать резче, сильно болел.

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Квартиру же свою, самую обычную, на окраине столицы, еще при жизни продал племяннице Светлане Андриановой

Нет, она не отправила пьющего дядю на улицу – Числов дожил там свой век и даже сдавал комнату друзьям.

Тем не менее, после смерти актера публика обвинила Светлану в ненадлежащем уходе за дядей и корысти.

У Числова осталась пожилая мама. За ней присматривал отец Андриановой. Но пару месяцев назад мужчина скончался.

Валентина Александровна перестала выходить на связь, перепуганная Светлана заявила о пропаже старушки.

Как оказалось, она все это время была у ее брата Владимира, однако родственники не сочли нужным это сообщить. И вновь ополчились против молодой женщины.

Камень преткновения – все та же квартира.

Между тем, по словам Светланы, пожилая дама – большая любительница выпить. Не исключено, что и у Числова алкоголизм был наследственный.

Детство девушки было непростым, она несколько лет из-за ссоры родителей жила у дедушки с бабушкой в полузаброшенной деревне, ходила в школу за много километров, а потом жила в общежитии в калужском техникуме, где вынуждена была подрабатывать.

По окончании техникума идти ей было некуда, возвращаться в деревню не хотелось. Светлана поехала в Москву.

«Я выбрала Москву, поступила в институт. Большое спасибо за Москву Саше Числову, он очень помог», - цитирует ее слова СтарХит.

Теперь Андриановой приходится выдерживать непреходящие нападки родственников из-за московского жилья.

Как ранее писал «Рамблер», известный артист умер после долгой болезни. Как оказалось, у него был ВИЧ. А последние годы жизни Числова сильно ухудшила тяжелая алкогольная зависимость.