«Завтра в плаще будет гулять голый»: Милонов о Дзюбе 

«Я вот хочу спросить его как мужик. Зачем ты это снимал? Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками», — приводит слова депутата teleprogramma.pro.