Ещё
Далее:
Читайте также:
300 ролей Джигарханяна: вспоминаем маэстро
300 ролей Джигарханяна: вспоминаем маэстро Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Завтра в плаще будет гулять голый»: Милонов о Дзюбе 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
«Завтра в плаще будет гулять голый»: Милонов о Дзюбе
Фото: РИА Новости
Скандальная история со сливом интимного видео Дзюбы в сеть еще долго будет вспоминаться публикой.
Кто только не высказался по этому поводу! Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже не преминул озвучить свое мнение во всеуслышание.

«Дзюба, мне тебя жалко. Мне реально тебя жалко. Это попандос. Это, конечно, негодяйство, что кто-то выложил видео. Но надо понимать, что ты капитан команды. Ты под особым прицелом», — заявил он в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Но сожалениями Милонов не ограничился. Как политик и в некотором роде поэтому провидец, он увидел печальную перспективу известного футболиста.

«Я вот хочу спросить его как мужик. Зачем ты это снимал? Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками», — приводит слова депутата teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вляпался в очередной секс-скандал со своим участием.
В сеть попало минутное видео, на котором 32-летний Дзюба занимается самоудовлетворением.
Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Артем Дзюба , Виталий Милонов , Зенит , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
00:26
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
Появилось видео с фестиваля воздушных шаров
04:24
Появилось видео с фестиваля воздушных шаров
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
01:04
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
00:42
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
02:27
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение