«Завтра в плаще будет гулять голый»: Милонов о Дзюбе 

Скандальная история со сливом интимного видео Дзюбы в сеть еще долго будет вспоминаться публикой.
Кто только не высказался по этому поводу! Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже не преминул озвучить свое мнение во всеуслышание.
«Дзюба, мне тебя жалко. Мне реально тебя жалко. Это попандос. Это, конечно, негодяйство, что кто-то выложил видео. Но надо понимать, что ты капитан команды. Ты под особым прицелом», — заявил он в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Но сожалениями Милонов не ограничился. Как политик и в некотором роде поэтому провидец, он увидел печальную перспективу известного футболиста.
«Я вот хочу спросить его как мужик. Зачем ты это снимал? Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками», — приводит слова депутата teleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вляпался в очередной секс-скандал со своим участием.
В сеть попало минутное видео, на котором 32-летний Дзюба занимается самоудовлетворением.