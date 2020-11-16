Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Токсиколог предположил, что могло привести к коме Дмитрия Хрусталева 

Вечерняя Москва и ещё 8 22 минуты назад
Что могло привести к коме Дмитрия Хрусталева
Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev
Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов прокомментировал госпитализацию телеведущего и шоумена Дмитрия Хрусталева, предположив, чем именно могло быть вызвано обострение состояния артиста.
Напомним, Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в кому.
Как позднее рассказал артист, предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента.
По словам Водовозова, диагноз Хрусталева означает случаи, когда токсикологам приходится «разгребать» случаи неграмотного подбора препаратов. При этом на фоне общего переутомления последствия несовместимости лекарств могут проявиться еще сильнее.
Врач пояснил, что некоторые препараты при взаимодействии задерживают всасывание друг друга, другие, напротив, ускоряют.
При этом средства могут воздействовать разнонаправленно. Например, прием наряду с разжижающими кровь лекарствами витамина Е грозит в дальнейшем проблемами со свертываемостью.
Ухудшением общего состояния грозит самолечение, поскольку прием препаратов без консультации специалиста может привести к конфликту и несочетаемости, отметил Водовозов.
Кроме того, может быть опасен прием вкупе с лекарственными препаратами различных биологических добавок.

— Это смесь из смесей, ужасающая вещь! — заявил токсиколог «Пятому каналу».

Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Вечерняя Москва: последние новости
Похудевший Домогаров появился на публике после слухов о болезни Похудевший Домогаров появился на публике после слухов о болезни Приемный сын Джигарханяна является его единственным наследником по завещанию Приемный сын Джигарханяна является его единственным наследником по завещанию Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Водовозов , Дмитрий Хрусталев , Санкт-Петербург , Сестрорецк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
02:17
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
Общество
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
00:45
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
В мире
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
00:55
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
Происшествия
Задержание мэра Томска попало на видео
01:04
Задержание мэра Томска попало на видео
Происшествия
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
00:39
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
Происшествия
Видео последствий пожара в Красноармейске
03:24
Видео последствий пожара в Красноармейске
Происшествия
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
01:18
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
Происшествия
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
01:23
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
В мире
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
00:56
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
Происшествия
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
01:52
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение