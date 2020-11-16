Что могло привести к коме Дмитрия Хрусталева

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Напомним, Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в кому.

Как позднее рассказал артист, предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента.

По словам Водовозова, диагноз Хрусталева означает случаи, когда токсикологам приходится «разгребать» случаи неграмотного подбора препаратов. При этом на фоне общего переутомления последствия несовместимости лекарств могут проявиться еще сильнее.

Врач пояснил, что некоторые препараты при взаимодействии задерживают всасывание друг друга, другие, напротив, ускоряют.

При этом средства могут воздействовать разнонаправленно. Например, прием наряду с разжижающими кровь лекарствами витамина Е грозит в дальнейшем проблемами со свертываемостью.

Ухудшением общего состояния грозит самолечение, поскольку прием препаратов без консультации специалиста может привести к конфликту и несочетаемости, отметил Водовозов.

Кроме того, может быть опасен прием вкупе с лекарственными препаратами различных биологических добавок.