Стало известно, кто поделит наследство Джигарханяна 

Ранее все считали, что у Джигарханяна один наследник первой очереди — его приемный, официально в свое время усыновленный сын Степан.

Однако оказалось, что незадолго до смерти актер успел вновь зарегистрировать брак со своей второй супругой Татьяной Власовой , с которой ранее развелся из-за Цымбалюк-Романовской.

После скандального расставания с Виталиной, простившая мужа Татьяна вернулась и последние годы ухаживала за Джигарханяном.

«Эта дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно сильно подкосила. Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется», — цитирует Рудинштейна teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер.

Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.