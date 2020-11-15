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Стало известно, кто поделит наследство Джигарханяна 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Стало известно, кто поделит наследство Джигарханяна
Фото: ТАСС
Марк Рудинштейн, близкий друг покойного Армена Джигарханяна, сообщил сенсационную новость.
Ранее все считали, что у Джигарханяна один наследник первой очереди — его приемный, официально в свое время усыновленный сын Степан.
Однако оказалось, что незадолго до смерти актер успел вновь зарегистрировать брак со своей второй супругой Татьяной Власовой, с которой ранее развелся из-за Цымбалюк-Романовской.
После скандального расставания с Виталиной, простившая мужа Татьяна вернулась и последние годы ухаживала за Джигарханяном.

«Эта дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно сильно подкосила. Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется», — цитирует Рудинштейна teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер.
Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.
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Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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