«Год без секса, полёт нормальный»: экс- муж Гагариной

Он опубликовал в инстаграме пост, где сообщил, что год живет без секса (правда, не уточнил, о чем идет речь – о встречах с девушками или в целом и вообще).
«Год без секса, полёт нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться ещё год», - написал он в микроблоге.
При этом Дмитрий признался, что его директ просто завален всякими непристойными предложениями, фотографиями и видеороликами – фолловеры стараются вовсю.
«Хочется как-то поддержать тех, кто по каким-то своим причинам в похожем положении. Все это очень переоценено, да и вообще, вы не одни. А у вас как?!», - обратился он к подписчикам.
Мнения комментаторов разделились.
Кто-то просто не поверил и попенял автору поста на кокетство.
«Троллинг 80 lvl», «Дмитрий, не верю. Мужчины быстро находят партнершу для секса, для этого не обязательно на них жениться».
Другие написали, что так живут многие.
«Да уверяю тебя, у многих годами нет секса или бывает такой, что лучше бы не было. Мало кто честно говорит на эту тему почему-то».
Как ранее писал
«Рамблер», информация о разводе звёздной пары Полина Гагарина — Дмитрий Исхаков появилась в СМИ ещё в мае.
Фотограф и певица никак не комментировали эту информацию, но затем Исхаков признался, что они с Полиной давно не живут вместе, а от брака не осталось и следа.