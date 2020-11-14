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Хрусталева ввели в искусственную кому 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Хрусталева ввели в искусственную кому
Фото: Instagram
Дмитрия Хрусталева врачи ввели в искусственную кому, — сообщает Telegram-канал Mash.
Он также информирует, что предварительный диагноз актера и соведущего «Вечернего Урганта» — интоксикация.
СМИ пишут, что Хрусталев находится в реанимации сестрорецкой больницы, что в Ленобласти. Актер ездил в те края, чтобы навестить родственников.
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Звучали версии, что у Дмитрия подтвержден коронавирус. Но Telegram-канал «Немалахов» настаивает на том, что у юмориста — тяжелое алкогольное отравление.
Как ранее писал «Рамблер», артист Дмитрий Хрусталев заявил, что пришел на Первый канал, чтобы учиться и развиваться.
В настоящее время он работает соведущим Ивана Урганта в шоу «Вечерний Ургант».
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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