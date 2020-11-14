Хрусталева ввели в искусственную кому 

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Дмитрия Хрусталева врачи ввели в искусственную кому, — сообщает Telegram-канал Mash.

Он также информирует, что предварительный диагноз актера и соведущего «Вечернего Урганта» — интоксикация.

СМИ пишут, что Хрусталев находится в реанимации сестрорецкой больницы, что в Ленобласти. Актер ездил в те края, чтобы навестить родственников.

Звучали версии, что у Дмитрия подтвержден коронавирус. Но Telegram-канал «Немалахов» настаивает на том, что у юмориста — тяжелое алкогольное отравление.

Как ранее писал «Рамблер», артист Дмитрий Хрусталев заявил, что пришел на Первый канал, чтобы учиться и развиваться.

В настоящее время он работает соведущим Ивана Урганта в шоу «Вечерний Ургант».