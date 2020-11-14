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Ургант отреагировал на госпитализацию Хрусталева 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Ургант отреагировал на госпитализацию Хрусталева
Фото: @urgantcom
Иван Ургант подтвердил, что Дмитрий Хрусталев попал в больницу в тяжелом состоянии. У него обнаружен ковид.
Но Ургант пока не располагает деталями произошедшего, — пишет Телеграм-канал «Подъем».
Хрусталев попал в реанимацию

«Пока нечего сказать по этому поводу. У меня столько же информации, сколько и у вас. Как только она будет, я, конечно, сразу же её донесу до максимального количества людей, которым это не безразлично», — сказал телеведущий.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о сложностях в работе с Иваном Ургантом на "Первом канале", из-за которых он хотел покинуть шоу.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Первый канал
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