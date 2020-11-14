Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Меладзе отказался от бойкота «огоньков» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Задумавший бойкот «огоньков» Меладзе передумал
Фото: РИА Новости
Певец Валерий Меладзе отказался от идеи бойкотировать новогодние «огоньки» на телевидении, засомневавшись в том, что подобный протест может набрать популярность среди артистов. Его слова передает издание «Подъем».
Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».
Меладзе призвал артистов к бойкоту

«Думаю, что, конечно, этого не произойдет, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам», — предположил он.

Меладзе добавил, что артисты «не звери», чтобы «лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости».

«Я лишь высказал свое возмущение», — подчеркнул певец, отметив, что его высказывание не поменяет ситуацию серьезным образом.

Валерий Меладзе призвал эстрадных звезд бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах ранее в субботу. Артист заявил, что это поможет привлечь внимание граждан работникам сферы развлечений, потерявшим работу из-за ограничений властей, введенных на фоне пандемии коронавируса. С ним частично согласился певец Лев Лещенко, также его поддержал продюсер Иосиф Пригожин.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Последние новости
Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом Бывшего главу спецслужб Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна Бывшего главу спецслужб Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна
Комментарии 25
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Лев Лещенко , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение