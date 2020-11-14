Стали известны подробности прощания с Джигарханяном

"Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним", — сказал Согомонян.

Прощание состоится во вторник, 17 ноября в здании Московского драматического театра.

А похоронят Армена Борисовича рядом с дочерью, на Ваганьковском кладбище.

Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский посвятил страничку своего инстаграма ушедшему сегодня из жизни Армену Джигарханяну.

Он написал печальный и жесткий пост о человеке, сильном и благородном изначально, но в последние годы в силу ли болезни или всплеска страстей многое в судьбе своей перечеркнувшем.