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Стали известны подробности проводов Джигарханяна в последний путь 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Стали известны подробности прощания с Джигарханяном
Фото: РИА Новости
Близкий друг покойного Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал РИА Новости, что московское правительство разрешило провести прощание со звездой отечественного театра и кино в открытом формате, конечно, с соблюдением положенных мер безопасности.

"Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним", — сказал Согомонян.

Прощание состоится во вторник, 17 ноября в здании Московского драматического театра.
А похоронят Армена Борисовича рядом с дочерью, на Ваганьковском кладбище.
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский посвятил страничку своего инстаграма ушедшему сегодня из жизни Армену Джигарханяну.
Он написал печальный и жесткий пост о человеке, сильном и благородном изначально, но в последние годы в силу ли болезни или всплеска страстей многое в судьбе своей перечеркнувшем.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
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Шоу-бизнес , Артур Согомонян , Станислав Садальский , Армен Джигарханян , Правительство Москвы , РИА Новости
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