Хрусталев попал в реанимацию 

Судя по поступающей информации, он заразился коронавирусом и болезнь у него развилась стремительно, информирует СтарХит.

Дмитрий госпитализирован в больницу, которая специализируется на лечении больных с ковидом. Сейчас он в реанимации и подключен к ИВЛ.

Как писал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Хрусталев в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» заявил, что осознал свою алкогольную зависимость и избавился от нее.

Хрусталев отметил, что однажды он просто понял, что алкоголь мешает его личной жизни, работе, общению.