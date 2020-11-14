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Хрусталев попал в реанимацию 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Хрусталев попал в реанимацию
Фото: @dmitry_khrustalev
Телеведущий Дмитрий Хрусталев был в родном городе Сестрорецке, когда почувствовал, что заболел.
Судя по поступающей информации, он заразился коронавирусом и болезнь у него развилась стремительно, информирует СтарХит.
Дмитрий госпитализирован в больницу, которая специализируется на лечении больных с ковидом. Сейчас он в реанимации и подключен к ИВЛ.
Как писал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Хрусталев в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» заявил, что осознал свою алкогольную зависимость и избавился от нее.
Хрусталев отметил, что однажды он просто понял, что алкоголь мешает его личной жизни, работе, общению.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Дмитрий Хрусталев , StarHit
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