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Назван наследник Армена Джигарханяна 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Назван наследник Армена Джигарханяна
Фото: ТАСС
После смерти людей богатых и знаменитых почти всегда возникают войны за наследство.
Однако, похоже, у приемного сына народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степана конкурентов не будет.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения актера, ранее существовавшее завещания на имя Виталины Цымбалюк-Романовской было отменено после скандального развода.
На момент смерти Джигарханян не состоял в официальном браке. Его дочь трагически погибла много лет назад.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет".

Как ранее писал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян в последнее время не выходил из больницы.
Об этом актер и продюсер Марк Рудинштейн заявил в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Армен Джигарханян , НТВ
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