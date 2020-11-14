Назван наследник Армена Джигарханяна 

После смерти людей богатых и знаменитых почти всегда возникают войны за наследство.

Однако, похоже, у приемного сына народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степана конкурентов не будет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения актера, ранее существовавшее завещания на имя Виталины Цымбалюк-Романовской было отменено после скандального развода.

На момент смерти Джигарханян не состоял в официальном браке. Его дочь трагически погибла много лет назад.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет".

Как ранее писал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян в последнее время не выходил из больницы.