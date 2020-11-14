Пригожин поддержал призыв Меладзе о новогоднем бойкоте 

Недавно Валерий Меладзе обратился к коллегам по цеху с предложением не сниматься в новогодних телепередачах.
По мнению музыканта, такой демарш обратит внимание властей на катастрофическое положение дел в сфере шоу-бизнеса. Десятки тысяч ее работников лишены заработка практически с начала пандемии.
Иосиф Пригожин высказался в поддержку Меладзе.
«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — приводит слова продюсера РИА Новости.
Как ранее писал «Рамблер», тевица Алла Пугачева права в своем желании не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Об этом изданию «НьюИнформ» заявил продюсер Иосиф Пригожин.