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Пригожин поддержал призыв Меладзе о новогоднем бойкоте 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Пригожин поддержал призыв Меладзе о новогоднем бойкоте
Фото: Instagram
Недавно Валерий Меладзе обратился к коллегам по цеху с предложением не сниматься в новогодних телепередачах.
По мнению музыканта, такой демарш обратит внимание властей на катастрофическое положение дел в сфере шоу-бизнеса. Десятки тысяч ее работников лишены заработка практически с начала пандемии.
Иосиф Пригожин высказался в поддержку Меладзе.

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — приводит слова продюсера РИА Новости.

Как ранее писал «Рамблер», тевица Алла Пугачева права в своем желании не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Об этом изданию «НьюИнформ» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Алла Пугачева , РИА Новости
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