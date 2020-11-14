Пригожин поддержал призыв Меладзе о новогоднем бойкоте 

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — приводит слова продюсера РИА Новости.