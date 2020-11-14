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«Лежит, как бомж»: на могиле Шаинского ни креста, ни памятника 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Лежит как бомж»: могила Шаинского совсем заброшена
Фото: РИА Новости
Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище два года назад.
Маэстро музыки прожил большую жизнь — он скончался в 92 года. Оставил вдову и троих детей…
Однако с момента похорон могила автора бессмертных хитов «Чунга-Чанга», «Не плачь девчонка», «На дальней станции сойду» и десятков других стоит совсем заброшенная.
Об этом рассказала «Комсомольская правда».
Газета опубликовала снимок — простенькая проржавевшая оградка, табличка с именем-фамилией и номером участка, остатки фотографии, на которой не разобрать лица.
Работники кладбища недоумевают, как захоронение человека подобного уровня, оставившего после себя немаленькую семью, может выглядеть подобным образом.

«Землицы насыпали и все. Лежит словно бомж», — цитирует слова сотрудника «КП».

Как ранее писал «Рамблер», у композитора была квартира в центре столицы, дом с садом в Сан-Диего, а также огромное творческое наследие — по реестру Российского авторского общества Шаинский является правообладателем 500 музыкальных произведений.
Композитор был трижды женат. Дети родились в двух последних браках — первенец Иосиф от второй жены Натальи и Вячеслав и Анна от третьей супруги Светланы.
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Шоу-бизнес , Владимир Шаинский , Комсомольская правда
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