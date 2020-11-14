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Малахов готовит сенсацию — спецшоу с Заворотнюк 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Малахов готовит сенсацию
Фото: РИА Новости
Как стало известно, Анастасия Заворотнюк пусть небыстро, но поправляется. Неделя за неделей к актрисе возвращаются силы и интерес к жизни.
Конечно, до полного выздоровления еще далеко, для начала нужно добиться стойкой и длительной ремиссии. Но, как информирует sobesednik.ru, Настя уже мечтает вернуться к съемкам.
Пока о полноценной работе речи быть не может — Заворотнюк нужно вернуть былую форму, да и сильно нагружать ослабленный борьбой с болезнью организм еще нельзя.
В Сети появилось фото располневшей Заворотнюк
Однако журналистам удалось узнать, что первое интервью после болезни у «прекрасной няни», скорее всего, возьмет Андрей Малахов.
Они с Заворотнюк дружат много лет, актриса ему доверяет. Предполагают, что в данных обстоятельствах Малахов может пойти на изменение формата своего шоу — съемки будут проводиться не в студии, а на нейтральной территории, или дома у Анастасии.
При любом раскладе аншлаг шоу обеспечен — за судьбу актрис-любимицы переживает практически вся страна.
Как ранее сообщал «Рамблер», судя по тому, что Заворотнюк выписали из больницы на домашний режим, она находится в ремиссии.
Анастасия живет дома, в подмосковном поселке Крекшино. В соседях у нее Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Наташа Королева и Сергей Глушко, а также другие звезды.
Но Анастасия сейчас никого не принимает и никуда не выходит сама, поскольку из-за болезни ей следует контактировать как можно с меньшим кругом людей.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Алексей Ягудин , Наташа Королева , Сергей Глушко , Татьяна Тотьмянина , ИД "Собеседник"
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