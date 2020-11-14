Малахов готовит сенсацию

Как стало известно, Анастасия Заворотнюк пусть небыстро, но поправляется. Неделя за неделей к актрисе возвращаются силы и интерес к жизни.

Конечно, до полного выздоровления еще далеко, для начала нужно добиться стойкой и длительной ремиссии. Но, как информирует sobesednik.ru, Настя уже мечтает вернуться к съемкам.

Пока о полноценной работе речи быть не может — Заворотнюк нужно вернуть былую форму, да и сильно нагружать ослабленный борьбой с болезнью организм еще нельзя.

Однако журналистам удалось узнать, что первое интервью после болезни у «прекрасной няни», скорее всего, возьмет Андрей Малахов

Они с Заворотнюк дружат много лет, актриса ему доверяет. Предполагают, что в данных обстоятельствах Малахов может пойти на изменение формата своего шоу — съемки будут проводиться не в студии, а на нейтральной территории, или дома у Анастасии.

При любом раскладе аншлаг шоу обеспечен — за судьбу актрис-любимицы переживает практически вся страна.

Как ранее сообщал «Рамблер», судя по тому, что Заворотнюк выписали из больницы на домашний режим, она находится в ремиссии.

Но Анастасия сейчас никого не принимает и никуда не выходит сама, поскольку из-за болезни ей следует контактировать как можно с меньшим кругом людей.