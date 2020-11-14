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Смерть легендарного артиста Армена Джигарханяна — колоссальная потеря не только для его родных и близких, но и для отечественной культуры в целом.

Проститься с Арменом Борисовичем пришло бы множество людей, но пока непонятно, как все будет организовано в условиях пандемии.

Известный актер и кинокритик, хороший друг умершего, Марк Рудинштейн сообщил прессе, что церемония прощания будет проходить непосредственно в театре Джигарханяна в понедельник или во вторник, точное время и день объявят дополнительно.

А похоронят знаменитого артиста, скорее всего, на Новодевичьем кладбище столицы.

"Думаю, похоронят на Новодевичьем кладбище", — цитирует Телеграм-канал "Подъем" слова Рудинштейна..