СКР заинтересовался травмами на теле Цывиной

Следователи, спустя два года после смерти актрисы Ирины Цывиной, заинтересовались многочисленными травмами, которые были на ее теле. Об этом пишет РЕН ТВ

Как сообщал «Рамблер», жена актера Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. 28 апреля 2020 года в эфире Первого канала был показан эпизод ток-шоу «Пусть говорят», посвященный смерти Ирины Цывиной. Одним из его участников стал продюсер Марк Рудинштейн . Он заявил, что Цывина была убита, а сделали это ее сын Евгений Благонравов и его друг, которые находились в квартире актрисы в момент ее смерти.

Причиной смерти актрисы была названа кардиомиопатии — патологии сердечной мышцы, которая может возникнуть, в том числе из-за длительного употребления алкоголя. Однако о проблемах со спиртным у Ирины Цывиной следователи узнали только от ее сына Евгения, отмечает РЕН ТВ.

При этом, по данным телеканала, перед смертью у артистки был расшиблен затылок, серьезно пострадал глаза. Гематомы также были обнаружены и на ее предплечье, а одно из ребер было сломано.