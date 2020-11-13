Цискаридзе описал памятник на своей могиле

— Проходит время, никогда не помнят своих героев, если ты не фараон и не император. Я подумал, что надо позаботиться о себе самому, потому что Нуреев (артист балета Рудольф Нуреев — прим. «ВМ») сам все заказал. Я придумал, что раз я «Щелкунчик эпохи», то должна быть елочка. Она будет сделана из слепков ног моих учеников, корявых. А сверху звездой будет моя красивая нога, а внизу будет сидеть маленький Щелкунчик, — со смехом рассказал Цискаридзе.