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«Все врут!»: Газманова возмутила новость об аресте счетов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Газманова возмутила новость об аресте счетов
Фото: РИА Новости
Певец Олег Газманов в Instagram опроверг информацию о блокировке счетов своей фирмы, обвинив СМИ в цитировании фейков.
«Рамблер» писал, что ранее Telegram-канал Mash заявил о блокировке налоговиками счетов продюсерской компанией «Процентр», которой управляет жена артиста Марина Муравьева-Газманова. По данным канала, компания не смогла оплатить даже ремонт в офисе и «Фонд капстроительства засудил их на 29 тысяч рублей».
Эта новость вызвала возмущение Олега Газманова, который выступил с официальным опровержением.

«Вы что, сдурели? Что у меня 20 тысяч нет, что ли?» — обратился Газманов к СМИ.

Артист заявил, что никакие ремонтные работы в «Процентре» не проводятся, а счета компании никто не арестовывал.

«У меня все хорошо! Все это врут!» — заявил певец, отметив, что сейчас находится в Сочи и собирается сажать деревья, чтобы «преумножать добро».

Ранее Олег Газманов заявил, что « (концертная) индустрия умирает». Артист подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.
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Шоу-бизнес , Олег Газманов , Федеральная налоговая служба
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