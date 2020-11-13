«Вы победите!»: жена Виторгана о болезни Корчевникова

«Вчера снимались в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»! Борис, дорогой. Вы очень приятный, интеллигентный человек! С вами было комфортно и интересно общаться! В моей жизни был тяжелый момент, связанный со здоровьем, поэтому имею право на совет… От самого человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы — молодец. Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите! Так держать! С уважением к вам!»

«Самый порядочный ведущий на телевидении это Борис Корчевников. Счастья ему и здоровья», «Ирина, спасибо вам за поддержку Бори. Сколько звезд писали негатив об участии в его программе. Но они просто бессовестные люди. Будем с удовольствием ждать программы с вашим участием», — отметили в комментариях пользователи. больше по теме

Напомним, что Борис Корчевников несколько лет назад перенес тяжелое заболевание. Он смог вернуться в эфир после восстановления. При этом болезнь может в любой момент напомнить о себе.