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«Вы победите!»: жена Эммануила Виторгана высказалась о болезни Бориса Корчевникова 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Вы победите!»: жена Виторгана о болезни Корчевникова
Фото: ТАСС
Актриса Ирина Млодик в Instagram выразила слова поддержки телеведущему Борису Корчевникову. Вместе с мужем актером Эммануилом Виторганом она побывала на его популярной программе.

«Вчера снимались в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»! Борис, дорогой. Вы очень приятный, интеллигентный человек! С вами было комфортно и интересно общаться! В моей жизни был тяжелый момент, связанный со здоровьем, поэтому имею право на совет… От самого человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы — молодец. Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите! Так держать! С уважением к вам!»

«Самый порядочный ведущий на телевидении это Борис Корчевников. Счастья ему и здоровья», «Ирина, спасибо вам за поддержку Бори. Сколько звезд писали негатив об участии в его программе. Но они просто бессовестные люди. Будем с удовольствием ждать программы с вашим участием», — отметили в комментариях пользователи. больше по теме
Напомним, что Борис Корчевников несколько лет назад перенес тяжелое заболевание. Он смог вернуться в эфир после восстановления. При этом болезнь может в любой момент напомнить о себе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Ирина Млодик , Эммануил Виторган
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