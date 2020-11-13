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19-летняя внучка Софии Ротару нашла себе миллионера 

penzainform.ru и ещё 1 1 час назад
Внучка Софии Ротару нашла себе миллионера
Фото: Teleprogramma.pro
19-летняя наследница Софии Ротару строит серьезные планы на новый роман. По данным источников, София Евдокименко хочет создать семью со своим новым бойфрендом Денисом Ждановым.
Судя по ранее опубликованному совместному видео в микроблоге девушки, возлюбленный старше нее. Мужчина работает в сфере IT-технологий и занимает одну из строчек американского рейтинга Forbes.
Поговаривают, что внучка Софии Ротару очень серьезно относится к новому роману. Экстрасенс Таис Фиолетова просчитала, что этот выбор является для наследницы певицы идеальным. Она полагает, что у Жданова действительно самые искренние чувства к Евдокименко.
Напомним, о романе родственницы артистки стало известно около двух недель назад. Ранее София Евдокименко встречалась с французским предпринимателем Марком Дюменилом, которого она в 2019 году представила своей бабушке.
Софии Ротару очень понравился француз, но вскоре выяснилось, что модель рассталась с женихом. Как видим, девушка не долго горевала в одиночестве.
Ранее София Ротару поделилась архивным снимком с главной любовью всей своей жизни. Ее избранника Анатолия не стало 18 лет назад.
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Шоу-бизнес , Денис Жданов , София Евдокименко , София Ротару , Forbes
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