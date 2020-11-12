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Стало известно, какое наследство оставил Жванецкий

Алиса Селезнёва
46 минут назад
После смерти сатирика Михаила Жванецкого наследникам достанутся два дома в Подмосковье и квартира с видом на центр Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в полмиллиарда рублей, сообщает Super.
Стало известно, какое наследство оставил Жванецкий
Фото: ТАССТАСС
Один из домов Жванецкого расположен на 11-м километре Минского шоссе, в поселке Грибово. Особняк площадью в 540 квадратных метров сложно увидеть даже со спутника, так как его прикрывают сосны. Они же растут по всему участку площадью в три гектара.
Соседями Жванецкого по поселку являются певец Юрий Антонов, адвокат Анатолий Кучерена и жена политика Владислава Суркова. Стоимость загородного дома покойного юмориста составляет не менее 150 миллионов рублей.
Также в собственности артиста находилась 6-комнатная квартира площадью 252 кв.м. в элитном ЖК «Дом писателей» на Старопименовском переулке в Москве. Эта недвижимость оценивается в сумму около 300 миллионов рублей.
Еще один загородный дом артиста находится рядом с Троицком, его стоимость около 30 млн рублей, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», о смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Сатирик умер в возрасте 86 лет. Незадолго до своей кончины Жванецкий принял решение не демонстрировать всем потерю своей привычной работоспособности, закрыть свою передачу, закончить концертную деятельность и стареть дома.
Шоу-бизнес,Владислав Сурков,Юрий Антонов,Михаил Жванецкий,Анатолий Кучерена,Московская Область,Москва,
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