Стало известно, какое наследство оставил Жванецкий

Один из домов Жванецкого расположен на 11-м километре Минского шоссе, в поселке Грибово. Особняк площадью в 540 квадратных метров сложно увидеть даже со спутника, так как его прикрывают сосны. Они же растут по всему участку площадью в три гектара.
Также в собственности артиста находилась 6-комнатная квартира площадью 252 кв.м. в элитном ЖК «Дом писателей» на Старопименовском переулке в Москве. Эта недвижимость оценивается в сумму около 300 миллионов рублей.
Еще один загородный дом артиста находится рядом с Троицком, его стоимость около 30 млн рублей, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», о смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Сатирик умер в возрасте 86 лет. Незадолго до своей кончины Жванецкий принял решение не демонстрировать всем потерю своей привычной работоспособности, закрыть свою передачу, закончить концертную деятельность и стареть дома.