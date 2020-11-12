Стало известно, какое наследство оставил Жванецкий

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Один из домов Жванецкого расположен на 11-м километре Минского шоссе, в поселке Грибово. Особняк площадью в 540 квадратных метров сложно увидеть даже со спутника, так как его прикрывают сосны. Они же растут по всему участку площадью в три гектара.

Также в собственности артиста находилась 6-комнатная квартира площадью 252 кв.м. в элитном ЖК «Дом писателей» на Старопименовском переулке в Москве. Эта недвижимость оценивается в сумму около 300 миллионов рублей.

Еще один загородный дом артиста находится рядом с Троицком, его стоимость около 30 млн рублей, отмечает издание.