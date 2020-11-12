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У Сергея Светлакова тяжелая форма коронавируса 

Вести Подмосковья 34 минуты назад
Светлаков госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: Instagram
Сергей Светлаков заболел коронавирусом, о чем стало известно журналистам BIMRU. Как оказалось, Светлаков попал в больницу в тяжелом состоянии. За него переживают поклонники. Некоторые болеют коронавирусом практически бессимптомно. Светлакову не повезло — у него ковид протекает в тяжелой форме. Артист был бы рад лечиться дома, но ему понадобилась срочная помощь медиков.
Светлаков изначально принял решение лечиться дома, но его состояние резко ухудшилось. Пришлось сдаваться врачам и ехать в клинику для дальнейшего восстановления. Есть данные, что у Светлакова на четверть поражены легкие. Артист находится на лечении в стационаре. Юморист лично прокомментировал ситуацию со своей госпитализацией. Он успокаивает своих фанатов, утверждая, что все не так критично, как кажется. Он действительно в больнице, но ничего фатального нет. Светлакову не грозит смерть от коронавируса за счет своевременной госпитализации.
Артист уверяет, что все под контролем и благодарит за поддержку. Стоит напомнить, что важно пользоваться средствами самозащиты. Опасность ковида еще существует, несмотря на то, что уже готовится к выпуску третья вакцина от «короны». Первые две выпустила Россия, а третья будет иностранной. Она уже испытывается и показывает 90% эффективность.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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