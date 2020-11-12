«Валя оплачивала сыну „дурь“ и проституток»

Психолог раскрыл правду об отношениях популярной исполнительницы Валентины Легкоступовой и ее детей. В семье возникли ссоры из-за нового мужа певицы.

Спустя три месяца после смерти исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой между ее родными до сих пор не утихают споры. Больше всего достается вдовцу, яхтсмену Юрию Фирсову . Подруга певицы, клинический психолог Елена Перелыгина рассказала, что изначально была солидарна с ее детьми и невзлюбила его.

Однако напряженные отношения покойной артистки и наследников началось задолго до появления яхтсмена в ее жизни. После третьего замужества артистка стала буквально разрываться между мужем и детьми.

"Валя вынуждена была оплачивать сыну "дурь" и проституток. Бедная! Такого даже мне она не рассказывала, хотя мы всегда были близки", — рассказала психолог в интервью изданию "Собеседник".

Конфликт в семье Легкоступовой коснулся и праха покойной. Фирсов не может исполнить последнюю волю своей супруги из-за запрета детей. Перелыгина уверена, что в связи с этим известная артистка не может найти успокоения в загробном мире.