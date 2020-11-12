Куравлев позаботился о месте на кладбище

Легендарному актеру в октябре этого года исполнилось уже 84 года.

Охранник Троекуровского кладбища заявил, что легендарный советский и российский актер Леонид Куравлев уже поставил себе памятник на погосте.

«У нас на Троекуровском так принято. Многие себе могилку заранее берут. Куравлев даже имя свое на памятнике написал, осталось только даты добавить».

Охранник на Троекуровском кладбище Как отметил охранник, Куравлев стал не единственным из звезд, кто «позаботился о своей смерти». К примеру, актер Дмитрий Певцов купил себе место под могилу рядом с покойным сыном Даниилом, который, надо признать, был как две капли воды похож на звездного отца. По словам охранника, Певцов и Дроздова — частые гости на погосте. Приходят и просто молча стоят по десять минут, сообщает

Напомним, что Леонид Куравлев родился в далеком 1936 году. В 1977 году был удостоен звания народный артист РСФСР. В 2012 году он похоронил жену и стал вести затворнический образ жизни. Свою фамилию он выгравировал именно на могиле супруги. Актер не раз говорил, что хочет быть похоронен около нее.