«Не производит фурора»: Сюткин о пенсии

Валерий Сюткин пожаловался на размер пенсии. Его слова передают журналисты URA.ru. Артист считает, что его пенсия «не производит фурора». Сюткину не по карману содержать семью на одну свою пенсию, поэтому ему приходится работать.

Сюткин при этом утверждает, что не жалуется на выплаты по старости. Он просто констатирует факт, что пенсия маленькая, поэтому даже в свои 62 года он вынужден трудиться. Зато работа Сюткина дает ему возможность содержать семью. Артист называет себя главным добытчиком. Это стимулирует его чаще выступать.

У Сюткина большая семья. Этим летом певец стал отцом в четвертый раз. Жена Сюткина, 45-летняя Виола, подарила ему сына. Артист назвал ребенка Лео.

Кстати, Сюткин так и не назвал размер своей пенсии. Зато более откровенным оказался Эммануил Виторган . Его также не устраивает размер его социальной выплаты. Артисту приходится подрабатывать, чтобы покрыть свои расходы.

Виторган уверяет, что точного размера своей пенсии он не помнит. Но он отметил, что народные артисты России получают надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, а его пособие составляет около 50 тысяч рублей. Виторган размышляет философски, полагая, что любой пенсионер в любой стране мира жаловался бы на размер своей пенсии.