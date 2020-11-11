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«Страшное позади»: Анна Плетнева поблагодарила врачей, спасших ей жизнь

Teleprogramma.pro
2 часа назад
43-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева переболела коронавирусом. Вокалистка призналась, что запустила болезнь, надеясь, что все пройдет само собой. К врачам Анна попала уже с тяжелой формой заболевания, и им пришлось буквально спасать жизнь своей звездной пациентки. Певица публично поблагодарила медиков за их труд.
Плетнева поблагодарила спасших ей жизнь врачей
Фото: InstagramInstagram
«Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь и для вас это привычное дело, — написала Анна Плетнева на своей страничке в Instagram. — Для меня это нечто большее. Вы спасли мою семью, сохранили счастье моих детей. Никогда этого не забуду». Вокалистка призвала поклонников не повторять ее ошибок, внимательно и бережно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. Анна Плетнева сделала акцент на том, что коронавирус — очень коварное заболевание, в борьбе с которым без помощи врачей не обойтись. «Самое главное — вовремя успеть!» — заключила певица.
Стоит отметить, что коронавирусом переболели многие знаменитости.
А буквально сегодня стало известно, что с симптомами этого заболевания был госпитализирован известный композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Шоу-бизнес,Анна Плетнева,Виктор Дробыш,
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