Плетнева поблагодарила спасших ей жизнь врачей

«Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь и для вас это привычное дело, — написала Анна Плетнева на своей страничке в Instagram. — Для меня это нечто большее. Вы спасли мою семью, сохранили счастье моих детей. Никогда этого не забуду». Вокалистка призвала поклонников не повторять ее ошибок, внимательно и бережно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. Анна Плетнева сделала акцент на том, что коронавирус — очень коварное заболевание, в борьбе с которым без помощи врачей не обойтись. «Самое главное — вовремя успеть!» — заключила певица.